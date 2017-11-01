مباراة ودية تجمع الكويت مع الجالية الكندية

فاز منتخبنا الوطني للرجال لهوكي الجليد على فريق امهيل يونايتد، (3-2)، في بطولة بانكوك الدولية المفتوحة لهوكي الجليد، فيما خسر منتخبنا للسيدات امام فريق بلاك ستارز الاميركي 1-4، في البطولة ذاتها.

وقال نائب رئيس نادي الالعاب الشتوية خالد المطيري ان البداية جيدة للرجال ومقبولة للسيدات كأول مشاركة لهن في تاريخ اللعبة والرياضة الكويتية متمنيا التوفيق لهن في البطولة الحالية في المباريات المقبلة.

وأعلن المطيري عن تنظيم النادي لمباراة ودية تجمع منتخب الكويت للهوكي مع منتخب الجالية الكندية في الكويت وذلك يوم الاحد 12 نوفمبر الجاري في صالة التزلج.