أعرب مدرب القفز المظلي الحر خالد العجمي عن سعادته لاختياره في فريق «سكاي دايف قطر» كمدرب حر في فئة «مقفز ترادفي».

ووقع العجمي أول من أمس عقد انضمامه إلى الفريق القطري في الدوحة ليصبح أول مدرب كويتي للقفز المظلي يشرف على أحد الفرق الخارجية.

وتوجه العجمي بالشكر إلى فريق «سكاي دايف قطر» على الثقة العالية لاختياره، مؤكدا أن «ذلك يدل على وجود مدربين أكفاء بالكويت، وأمر يدعو للفخر بأن يتم اختيار أحدهم للتدريب في الخارج».

وتمنى العجمي المزيد من الاهتمام بالشباب الكويتي «الذي يثبت يوميا بأنه جدير بالثقة، إذا ما وجد الاهتمام والرعاية والدعم»، علما أن العجمي كان رئيس المجلس التأسيسي لنادي «سكاي دايف الكويت» الذي ما زال تحت الإشهار، قبل أن يغادر إلى قطر بعد أن واجه النادي صعوبات وقلة دعم واهتمام.

وسبق للمظلي العجمي أن اختير للقفز من أبراج الكويت خلال الاحتفالات بالعيد الوطني فبراير الماضي.