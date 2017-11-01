اضطر «فريق بورشه ال ام بي» Porsche LMP Team إلى الاكتفاء بالمركزين الثالث والرابع في الجولة السابعة من أصل تسع جولات ضمن بطولة العالم للتحمل التابعة للاتحاد الدولي لرياضة السيارات FIA WEC، التي أقيمت على حلبة «فوجي إنترناشيونال سبيدواي».

وتعرقلت مسيرة سباق الست ساعات بمطر وضباب متواصلين في ظل حرارة طقس وحلبة بلغت 14 و16 درجة فحسب على التوالي، ما أعاق السباق بفترات توقف وحياد (سيارة السلامة) أثرت على مسيرة السائقين.

وقد أنهى نيل ياني (سويسرا) وأندريه لوتيرر (ألمانيا) ونيك تاندي (بريطانيا) السباق في المركز الثالث، بينما حل الفائزون بسباق «لومان» هذا العام تيمو بيرنهارد (ألمانيا) وبريندون هارتلي (نيوزيلندا) وإيرل بامبر (نيوزيلندا) في المركز الرابع بعد انطلاقهم من المركز الأول، كما سجل بامبر أسرع لفة في السباق (اللفة 19 من أصل 115) بوقت بلغ 1:37.702 دقيقة.

العلم الأحمر

أشهر المنظمون العلم الأحمر الثاني بعد مرور 4 ساعات و31 دقيقة على انطلاق السباق، ولم يستأنفوه مجددا. وبما أن وقت السباق الفعلي تخطى نسبة الـ 75% من الفترة المقررة، تم احتساب النقاط كاملة للمتسابقين.

نتيجة لذلك، واصلت بورشه تصدر بطولة العالم للصانعين بـ 270 نقطة مقابل 211.5 نقطة لتويوتا بعد فوزها بالمركزين الأول والثاني على أرضها.

كما يتصدر السائقون بامبر وبيرنهارد وهارتلي ترتيب بطولة العالم للسائقين بـ 172 نقطة، بعد تقلص الفارق الذي يفصلهم عن سائقي فريق تويوتا ذي الترتيب الأفضل إلى 39 نقطة. أما بالنسبة إلى ياني ولوتيرر وتاندي فظلوا في المركز الرابع للبطولة مع 98 نقطة.

الجولة الثامنة

ستقام مجريات الجولة الثامنة ما قبل الختامية من «بطولة العالم للتحمل» 2017 في مدينة شانغهاي الصينية في 5 الجاري، حيث تنوي بورشه الفوز ببطولتي العالم للسائقين والصانعين.

مجريات السباق للسيارة رقم 1

انطلق أندريه لوتيرر من المركز الثاني، وتصدرت سيارة السلامة المتسابقين في المطر حتى نهاية اللفة الخامسة. سرعان ما تراجع لوتيرر إلى المركز الرابع وراء سيارتي التويوتا في اللفة السادسة.

وبعد ملامسته سيارة تويوتا رقم 8 (سيباستيان بويمي)، انكسر جنيح في القسم الأمامي الأيمن لسيارته، وما هي سوى نصف ساعة على انطلاق السباق حتى تفاقم الضباب، لكن ذلك لم يمنع لوتيرر من تقليص الفارق الذي يفصله عن المتسابق أمامه، ما خوله تجاوز سيارة تويوتا رقم 7 (كاموي كوباياشي) في نهاية اللفة 22 والتقدم إلى المركز الثالث. عادت سيارة السلامة إلى الحلبة مجددا بدءا من اللفة 29.

وبعد مرور 33 لفة على انطلاق السباق، طلب الفريق من لوتيرر التوقف لإجراء خدمة شاملة لسيارته.

عندئذ، تسلم ياني مهمة القيادة بعد أن حصل على قسم أمامي جديد لسيارته وإطارات مطر جديدة.

أوقف المنظمون السباق في اللفة 39 وياني في المركز الرابع، ثم أستأنفوه في تمام الساعة 12:50، ليتقدم ياني إلى المركز الثالث بعد دخول سيارة 919 هايبريد الأخرى إلى حظيرة الفريق.

وفي اللفة الـ 60، أثناء وجود سيارة السلامة على أرض الحلبة مجددا، تسلم نيك تاندي مهمة القيادة على مجموعة الإطارات ذاتها.

وعندما دخلت سيارة تويوتا رقم 8 إلى حظيرة الفريق في اللفة 77. تصدر تاندي السباق لكنه واجه منافسة حامية من خوسيه ماريا لوبيز سائق سيارة تويوتا رقم 7. عادت سيارة السلامة إلى الحلبة في اللفة الـ 79، وعند متابعة السباق في اللفة الـ 87، دافع تاندي عن صدارته في حين استوجب حادث لسيارة «ال ام بي2 » دخول سيارة السلامة فورا.

وعند استئناف السباق بعد 94 لفة، لم يستطع تاندي الدفاع عن موقعه أمام سيارتي التويوتا وتراجع إلى المركز الثالث. بقي هذا الترتيب على حاله حتى بعد التوقف التالي أمام الحظائر في اللفة 100 عندما تسلم ياني مهمة القيادة على إطارات جديدة.

وأثناء اللحاق بسائق سيارة تويوتا رقم 7 (مايك كونواي)، دخلت سيارة السلامة إلى الحلبة مجددا في اللفة 111 نتيجة تفاقم الضباب. وبعد مرور 114 لفة، أشهر المنظمون العلم الأحمر ولم يستأنفوا السباق.

مجريات السباق للسيارة رقم 2

سجل إيرل بامبر أول انطلاقة له في بداية سباق ضمن «بطولة العالم للتحمل»، وحافظ على مركز الصدارة عندما غادرت سيارة السلامة الحلبة في نهاية اللفة الخامسة.

وقبل دخول سيارة السلامة للمرة الثانية في نهاية اللفة 28 بسبب تفاقم الضباب، عزز الفارق الذي يفصله عن سيارة تويوتا رقم 8 (سيباستيان بويمي) إلى أكثر من 12 ثانية.

عندما أشهر المنظمون العلم الأحمر في اللفة 39، باتت سيارة بامبر الوحيدة ضمن فئة «ال ام بي 1» التي لم تتزود بالوقود.

لذلك، ما إن انطلق السباق مجددا في تمام الساعة 12:50، حتى توجه بامبر إلى حظيرة الفريق مباشرة.

عندئذ، تسلم تيمو بيرنهارد مهمة القيادة على إطارات مطر جديدة في اللفة 40، وانضم إلى السباق في المركز الرابع وراء سيارتي التويوتا ونيل ياني.

تجاوزت سيارة تويوتا رقم 8 (بيرنهارد) بفارق لفة كاملة في اللفة 56، ثم دخلت سيارة السلامة مجددا إلى الحلبة بعد لحظات.

وبعد مرور 63 لفة، سلم بيرنهارد مهمة القيادة إلى بريندون هارتلي الذي واصل القيادة على إطارات مطر جديدة وراء سيارة السلامة في المركز الرابع ضمن فئة «ال ام بي 1». في نهاية اللفة 65، غادرت سيارة السلامة الحلبة.

وما لبثت أن عادت في نهاية اللفة 79، ومجددا في اللفتين 88 و111، ما منع هارتلي من التخلص من فارق اللفة الكاملة الذي يفصله عن السيارة أمامه. وعندما أشهر المنظمون العلم الأحمر في اللفة 114، كان هارتلي في حظيرة الفريق يتزود بالوقود.