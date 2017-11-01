عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان

زكت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف بالإجماع لرئاسة الاتحاد.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد أمس وانتخب من خلاله 14 عضوا لمجلس إدارة الاتحاد، كما تمت تزكية عضو الجمعية العمومية بنادي القادسية الشيخ فواز مشعل الجراح نائبا للرئيس بعد تنازل مرشح الجهراء وعضو اتحاد الكرة يوسف كريم.

حضر الجمعية العمومية رئيس اللجنة الانتقالية ابراهيم الشهاب ونائب الرئيس ابراهيم النغيمش وعضوا اللجنة ثامر الصالح وعمر الشحومي ولم يتمكن عضو اللجنة رشيد الرشيد من الحضور كونه أحد المرشحين لعضوية الاتحاد.

وكانت الجمعية العمومية للأندية قد اختارت 14 عضوا يمثلون جميع الأندية لمجلس ادارة اتحاد الكرة وهم: الشيخ أحمد اليوسف (السالمية)، فواز مشعل الجراح (القادسية)، يوسف كريم (الجهراء)، عبدالحميد الكندري (الصليبخات)، أحمد عجب (الساحل)، د.حامد الشيباني (خيطان)، أحمد المسيلم (التضامن)، صبيح أبل (العربي)، خالد الشمري (كاظمة)، ابراهيم الأنصاري (اليرموك)، أيوب أحمد (الشباب)، بدر الديحاني (النصر)، غازي القندي (الكويت)، فهد الهملان (الفحيحيل).

وشهد اتحاد الكرة حضورا لافتا لوسائل الإعلام وقبل انعقاد الجمعية العمومية طلب المنظمون من وسائل الإعلام مغادرة القاعة لبدء الجمعية وعملية الانتخاب.

الحضور

1- اليرموك - فهد غانم

2- العربي - جمال الكاظمي

3- الكويت - خالد الغانم

4- كاظمة - يوسف بوسكندر

5- خيطان - عبدالله العتيبي

6- السالمية - الشيخ تركي اليوسف

7- التضامن - مبارك المعصب

8- الصليبخات - سعد عناد

9- الساحل - عبداللطيف العنزي

10- الفحيحيل - حمد الدبوس

11- الشباب - نايف الجعيدي

12- النصر - مطلق العدواني

13- الجهراء - دهام الشمري

وانسحب مرشح الجهراء فيصل كريم من انتخابات اتحاد الكرة ما يعني تزكية يوسف كريم لعضوية مجلس إدارة الاتحاد.

المجلس الجديد

الشيخ احمد اليوسف رئيسا، الشيخ فواز الجراح نائبا للرئيس، والأعضاء كل من: صبيح أبل وفهد الهملان وغازي القندي وأحمد عجب ويوسف كريم وأحمد المسيلم وإبراهيم الأنصاري وخالد الشمري وعبدالحميد الكندري وبدر المطيري وحامد الشيباني وأيوب أحمد.

الشهاب يبارك

بدوره، تمنى رئيس اللجنة الانتقالية السابقة ابراهيم الشهاب التوفيق لمجلس الإدارة المنتخب وكذلك في مسعاه للحصول على اعتماده من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وعن مدى موافقة «فيفا» على هذه الانتخابات، قال الشهاب: «لكل حادث حديث، ونتمنى ان نحظى بموافقتهم بالنظر الى رغبة الأندية التي اختارت المجلس الجديد».

الشمري: أمانة كبيرة

شكر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة خالد الشمري جميع الأندية التي شاركت في انتخابات اتحاد الكرة والتي منحته الثقة ليكون احد اعضاء المجلس، مشيرا إلى أنه سيسعى مع أعضاء الاتحاد إلى خدمة الكرة الكويتية ورفع مستواها، لافتا إلى ان تلك الثقة التي منحها اياه أعضاء الجمعية أمانة كبيرة وان شاء الله يكون عند حسن ظنهم.

اجتماع مجلس الإدارة اليوم

يعقد في الـ 5:30 من مساء اليوم الاجتماع الأول لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ أحمد اليوسف وذلك لاعتماد تشكيل جميع اللجان العاملة في الاتحاد وتوزيع المهام على باقي الأعضاء.

اليوسف: جئنا لرفع الإيقاف

ناصر العنزي

ثمن رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف تزكية الجمعية العمومية له في هذا المنصب التكليفي كما وصفه.

وقال في اول تصريح له عقب الانتخابات: جئنا من أجل رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية بعد عامين من الابتعاد عن المشاركات الدولية بالتعاون مع الحكومة والمجلس بطلب من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ويهمنا ان نسرع في ذلك كي تعود البسمة للجماهير الرياضية.

وشدد اليوسف على ان المجلس الجديد لن يتبع سياسة الإقصاء مع أي طرف مشيدا في الوقت نفسه بعمل اللجنة الانتقالية برئاسة ابراهيم الشهاب التي عملت لفترة قصيرة بجد واجتهاد.