أكد رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف أنه سيركز في أولويات عمله بالتعاون مع زملائه أعضاء الاتحاد على بعض الأمور الداخلية والتي يأتي في مقدمتها الاهتمام بالمنتخبات الوطنية بدءا من البراعم، وحتى المنتخب الأول، والتعاقد مع مدربين عالميين على مستوى عال، مشيرا إلى أن هناك وعودا بدعم كبير من وزير الشباب، والهيئة العامة للرياضة.

وأضاف اليوسف خلال اتصال هاتفي مع برنامج «عالمكشوف» الإذاعي أن الاتحاد الجديد سيعمل على حل مشاكل الحكام، وتنظيم المسابقات المحلية بشكل جيد، والإبقاء على دوري الدرجتين، وعدم التفكير نهائيا بفي العودة إلى دوري الدمج.

وأشار اليوسف إلى أن هناك فكرة بزيادة عدد الأندية المشاركة في هذه المسابقات، ودراسة إدخال الاتحاد العسكري، واتحاد الشرطة، والحرس الوطني، لزيادة عدد الأندية في دوري الدرجتين (الممتاز والأولى) دون انضمامها إلى الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم.

وأوضح رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ أحمد اليوسف ان هناك موضوعا مهما يشغل تفكيره، وهو قضية التلاعب بنتائج المباريات. وقال: خلال زياراتي لجميع الأندية ثبت أن لدى الجميع شكوك بوجود مكاتب للمراهنات لتحديد نتائج المباريات.

وأضاف: سنقوم بالتواصل مع بنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاتصالات لإيقاف نسبة كبيرة من هذه المراهنات التي تنعكس بشكل سلبي على الرياضة، إضافة إلى تأمين سيارة إسعاف لدى كل الأندية لتلافي الحوادث المؤسفة التي وقعت في بعض المباريات في المواسم السابقة.

رئيس اتحاد الكرة ضيف «عالمكشوف»

ويستضيف برنامج «عالمكشوف» الإذاعي مساء اليوم الخميس، في حلقة خاصة بدءا من الساعة السادسة والنصف حتى الثامنة مساء، اليوسف للحديث عن خطط اتحاد كرة القدم الجديد في المرحلة المقبلة.

كما سيتحدث ضيف «عالمكشوف» عن موضوع الإيقاف الرياضي، ونظرة اتحاد الكرة والخطط التي سيضعها من أجل رفعه عن كرة القدم الكويتية، والعودة إلى المشاركات الخارجية.

وسيقوم ضيف «عالمكشوف» بالرد على أسئلة واستفسارات المستمعين فيما يخص كل هذه الأمور.

يذكر أن البرنامج يبث على البرنامج الثاني في إذاعة الكويت على التردد 97.5 على موجة FM، وهو من إخراج عبدالله العبيد.