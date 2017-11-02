عبدالعزيز جاسم

قال لاعب وسط كاظمة سابقا، صحم العماني طلال الفاضل إن تجربته مع ناديه الحالي ستنتهي مع فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بسبب عدم حصوله على «التفرغ الرياضي من أجل الاحتراف» وكذلك حصوله على جميع إجازاته الرسمية التي بلغت 3 أشهر، مشيرا إلى أنه يدرس في الوقت الحالي أكثر من عرض محلي للعودة والمشاركة كلاعب محترف فيما تبقى من منافسات الموسم.



وأشار الفاضل إلى أن فريقه حاليا يحتل المركز السادس وهو سعيد تماما بهذه التجربة والتي يرغب في إكمالها حتى النهاية، لكن الظروف حتى وقتنا الحالي تحيل بين بقائه في عمان والذي وجد فيها الراحة من خلال التعامل الراقي من إدارة النادي والجهازين الإداري والـفني وكذلك اللاعبين.



وبين الفاضل أن طموح أي لاعب مواصلة تكملة تجربة الاحتراف سواء كانت في الكويت أو خارجها، مبينا أن الكويت تملك العديد من المواهب التي تستحق الاحتراف في جميع الدوريات المجاورة.