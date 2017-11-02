أحمد السلامي

غيب الموت نجم الكرة الكويتية ونادي القادسية عبدالله العصفور الذي وافته المنية أمس بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 74 عاما.

ولد المرحوم عبدالله العصفور في منطقة ميدان حولي في العام 1943 وبدأ مشواره الرياضي في دوري المدارس لكرة السلة وتحديدا عندما كان طالبا في مدرسة صلاح الدين، وكان يلعب في ذات الوقت كرة القدم خلال فترة العطلة الصيفية وكانوا يواجهون فرق العمالة الأرمنية في ميدان حولي، وعند انتقاله إلى مدرسة حولي الثانوية انخرط في لعبة كرة القدم التي كان يتم تدريبه عليها بصورة احترافية ومتقنة في ذاك الوقت ونجح مع بقية زملائه في ثانوية حولي في حصد لقب بطولة الشيخ عبدالله الجابر للمدارس وهي البداية الحقيقية لدخوله عالم كرة القدم، حيث لفت انتباه «الكشافة» من النادي الأهلي «الكويت» الذين ضموه إلى صفوف «العميد» في العام 1960 وشارك مع الفريق في بطولات خارجية ودية في لبنان وسورية.

وفي العام 1961 انتقل إلى صفوف النادي العربي وانتظم في اللعب بصفوفه لمدة 3 مواسم متتالية وتمكن مع بقية زملائه في ذلك الوقت من تحقيق بطولة الدوري لثلاثة مواسم متتالية ليحط رحاله بعد ذلك في نادي القادسية الذي استمر معه حتى اعتزاله اللعب وحقق معه العديد من الإنجازات والألقاب وفي مقدمتها بطولة الدوري في العام 1965 وشارك مع المنتخب الوطني لعشر سنوات متتالية وحقق مع «الأزرق» المركز الثاني في البطولة العربية 1960 ولقب بطولة الخليج الثانية التي أقيمت في السعودية.

وبعد اعتزاله كرة القدم كلاعب اتجه إلى العمل التدريبي، حيث عمل مدربا لعدة سنوات وقرر الابتعاد عن الملاعب نهائيا واعتزال التدريب في منتصف الثمانينيات مفضلا أن يترك المجال أمام غيره لإكمال مشواره.