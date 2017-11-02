ينتهي دائماً لقاء الكويت وكاظمة بأهداف غالباً ما تكون مميزة





ناصرالعنزي

تعود فرق دوري «VIVA» للدرجة الممتازة للدوران حول المنافسة والبقاء في المراكز الآمنة بإقامة مباراتين في انطلاقة الجولة الـ 7 اليوم، في المباراة الأولى استعد الكويت المتصدر (١٦ نقطة) كما هي عادته فنيا وبدنيا لاستضافة كاظمة (٧ نقاط) على ملعبه وعينه على تعزيز صدارته، وفي المباراة الثانية تتساءل الجماهير العرباوية عن الحالة التي سيظهر بها فريقها الأخضر (٣ نقاط) على ملعبه صباح السالم في مواجهة النصر (٧ نقاط) بعد أن فشل الأخضر في تحقيق الفوز في ست مباريات سابقة.



قوية



دائما تنتهي المباريات التي تجمع الكويت وكاظمة بأهداف غالبا ما تكون مميزة منذ تنافسهما مند سنوات طويلة والأبيض يتفوق على خصمه في المواجهات التي جمعتهما لكنها لا تأتي بسهولة، واليوم يدخل الأبيض بمعنويات عالية بعد أن تسبب في مشاكل لخصمه القادسية عندما سجل فوزا مستحقا عليه بهدف لسامي الصانع، ويلعب مدربه عبدالله بوزمع بتشكيل متجانس ومتكامل يعرف وسطه ما يريد هجومه ويحفظ حارسه ما يقوم به دفاعه، وعادة ما يحدث المدرب تعديلات بسيطة في خطوطه لكنه يبقي على مهاجميه جمعة سعيد وباتريك فابيانو مع الإشادة باللاعبين عبدالله البريكي وفهد العنزي وسامي الصانع وحميد القلاف ومحمد كامارا الذين قدموا مستوى مميزا.



كاظمة تحسن مستواه في المباراتين السابقتين ووضحت بصمات مدربه البرتغالي انتوني اوليفيرا وكان الأقرب للفوز على الجهراء في المباراة الماضية لولا غلطة حارسه فواز الدوسري التي منحت التعادل للخصم، وسيعاني البرتقالي من الحراسة في مباراة اليوم في ظل غياب الحارس الأساسي المصاب حسين كنكوني ولم تتضح مشاركته حتى تدريبات أمس، وعلى مدرب كاظمة أن يضيق المساحات على خصمه في منطقة الوسط إذا أراد أن يحمي مرماه ويحذر أفراد دفاعه من إجادة لاعبي الأبيض استغلال الكرات الثابتة المرسلة بإتقان من عبدالله البريكي وحسين حاكم داخل منطقة الجزاء.



ترقب وقلق



يترقب العرباويون مباراتهم بشيء من القلق لعل وعسى أن يحقق الأخضر أول فوز له وتعود البسمة لجماهيره بعد أن حل في المركز قبل الأخير، ولن تكون مهمته سهلة اليوم فالخصم النصر أصبح ضليعا في مثل هذه المباريات ولا يستبعد أن يحقق الفوز على العربي في ملعبه، وأمام المدرب محمد إبراهيم طريقا واحدا لا بديل له وهو الفوز كي ينهض من جديد للعودة إلى مركز مرض بعد أن ساءت نتائجه في الدوري وكذلك على اللاعبين أن يقللوا من أخطائهم واستغلال فرصهم.



النصر تقدم إلى المركز الخامس بعد تعادله مع كاظمة ٢-٢ في الجولة الماضية وخسارة القادسية من الكويت، وتضم تشكيلة النصر عناصر مقتدرة يدعمها لاعبون محترفون على درجة من الكفاءة وهم يوسف قلفا وأريك أبوكو وكارلوس غاميزا وإيمانويل ايفوري، كما زج المدرب ظاهر العدواني بعناصر أحسنت في لعبها مثل محمد خالد واحمد عليان ومساعد طراد ومشعل فواز وسلمان بورمية وطلال العجمي وزبن العنزي.

طاقم حكام المباراتين

يدير مباراة الكويت وكاظمة طاقم مكون من الحكم يوسف نصار والمساعدين حمود السهلي ومحمد سهيل وجاسم جعفر رابعا.

ويدير مباراة العربي والنصر الحكم عمار اشكناني والمساعدان عباس غلوم ويوسف العنزي وحسن الحداد رابعا.