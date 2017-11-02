تشهد الجمعية العمومية لـ «أنوك» ـ اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية ـ برئاسة الشيخ احمد الفهد في 2 و3 الجاري في صالة المؤتمرات في براغ مشاركة قياسية تصل الى 1300 شخصية رياضية يمثلون الحركة الاولمبية في العالم.

ويمثل المشاركون 205 لجان اولمبية في العالم، ويحضر ايضا رئيس اللجنة الاولمبية الدولية توماس باخ وممثلون عن الاتحادات الرياضية الدولية.

وتقام الجمعية العمومية السنوية لـ «أنوك» بالشراكة مع اللجنة الاولمبية التشيكية، وستتيح لـ «أنوك» فرصة عرض كل المستجدات امام اللجان الاولمبية الوطنية، وسماع متطلبات هذه اللجان وفهم قلقها وأولوياتها لأن اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية ملتزم بتقديم افضل دعم ممكن للجان الاولمبية.

وقال الفهد: انه شرف كبير أن نكون في براغ المدينة التاريخية، «انوك» لديه شراكة ممتازة مع اللجنة الاولمبية التشيكية، وأود ان اشكرها على ترحيبهم الحار.

واضاف: ان الجمعية العمومية لـ «انوك» حيوية في تسخير القوة الجماعية للجان الاولمبية الوطنية وضمان اننا نتكلم بصوت واحد، وان جعل الجمعية العمومية حدثا سنويا سمح لنا بإيجاد علاقات اكثر انتاجية ومنح اللجان الاولمبية الوطنية فرصة عرض القضايا التي تواجهها، ونحن نشجع جميع اللجان الاولمبية الوطنية على المساهمة بملاحظاتها واسئلتها لكي نتمكن من تقديم افضل الخدمات لها.

وتابع: اننا نتشرف ايضا بأن رئيس اللجنة الاولمبية توماس باخ يحضر الجمعية العمومية ونشكره على تعاونه الوثيق المستمر، كما سيكون هنا في براغ العديد من ممثلي الاتحادات الرياضية الدولية كجزء من التزامنا المستمر بتعزيز العلاقات بين اللجان الاولمبية الوطنية والاتحادات الدولية ما سيعود بالفائدة على الحركة الاولمبية بأكملها.

وتشهد الجمعية العمومية توزيع «انوك» جوائزه لأفضل الرياضيين في القارات مع جوائز اخرى لأفضل اللجان الاولمبية الوطنية بما بات يعرف بأوسكار الحركة الرياضية.