قام المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالإنابة د.حمود فليطح بزيارة مقر اتحاد الكرة مساء امس، والتقى مع مجلس إدارة الاتحاد، وذلك لتقديم التهنئة لرئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد اليوسف ونائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ فواز الجراح وأعضاء المجلس، والذي انتخبته الجمعية العمومية للاتحاد مساء اول من امس.

وأعرب د.فليطح عن أمنيته بالتوفيق للمجلس في مهمته، والارتقاء بكرة القدم الكويتية وكذلك جميع المسابقات سواء على مستوى السن العام أو المراحلة السنية المختلفة.

ومن ناحية أخرى، عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعه الأول مساء امس بمقر الاتحاد، بحضور اليوسف والجراح وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام للاتحاد د.محمد خليل.



واعتمد مجلس الإدارة خلال الاجتماع تشكيل اللجان العاملة، حيث يترأس اللجنة المالية اليوسف، واللجنة الفنية يوسف كريم، وأحمد عجب نائبا للرئيس، ولجنة المسابقات د.حامد الشيباني، ولجنة الحكام والمقيمين غازي القندي وصبيح أبل نائبا للرئيس، ولجنة الصالات المغلقة والشاطئية أيوب أحمد، ولجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين د.إبراهيم الأنصاري، ولجنة الكرة النسائية د.أنوار النوري، ولجنة التدقيق الداخلي أحمد المسيلم واللجنة الطبية د.عبدالمجيد البناي ود.علي الشمالي نائبا للرئيس، واللجنة الإعلامية سطام السهلي، ولجنة العلاقات العامة حمزة الشطي.

فليطح يستقبل القناعي بالورود

استقبل د.حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة الزميل فيصل القناعي نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية وأمين سر جمعية الصحافيين ورئيس القسم الرياضي بجريدة السياسة السابق بقاعة التشريفات بمطار الكويت الدولي لدى عودته من رحلة العلاج بالتشيك، وحضر الاستقبال اسرة القناعي وعدد من رجال الصحافة والاعلام واسرة العلاقات العامة بالهيئة.

وهنأ فليطح القناعي بنجاح رحلة العلاج وقدم له باقات الورود باسم الأسرة الرياضية ومنتسبي الهيئة العامة للرياضة، مشيدا بدوره الكبير في مجال الصحافة الرياضية وحصوله على منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية وتقديم الكثير من الأعمال التي انعكست على الكويت.

ونقل إليه تحيات وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس إدارة الهيئة خالد الروضان، داعيا الى الله ان يتمم عليه شفاءه ويعود الى نشاطه السابق وهو في صحة كاملة بإذن الله.

بدوره، أعرب القناعي عن سعادته بهذا الاستقبال وتواجد فليطح وان بصماته واضحة في الحركة الرياضية وجهوده واضحة لدى الجميع وشكره وشكر اسرة الهيئة على تواجدهم والاطمئنان عليه خلال رحلة العلاج وتقدم بالشكر الجزيل لقائد العمل الإنساني أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد على رعايته الكريمة وإرساله للعلاج بالخارج وطمأن الجميع على سلامته وانه سيكمل العلاج بالكويت وشكر كل من سأل عليه خلال فترة العلاج والتي ساهمت في رفع معنوياته وتجاوبه مع العلاج وكرر شكره للجميع.

د.حمود فليطح حرص على الحضور والتهنئة