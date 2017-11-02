يعقوب العوضي

انتزع السالمية فوزا صعبا من اليرموك بنتيجة ٢٦-٢٤ في المباراة التي جمعتهما مساء امس الأول على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري دمج اليد، ورفع السماوي رصيده إلى ٨ نقاط بينما يبقى رصيد اليرموك خاليا.

وتمكنت كتيبة المدرب الوطني خالد الملا من عبور دفاعات اليرموك الصلبة عبر التصويب من خارج التسعة أمتار والأطراف ناهيك عن اللعبات الساقطة على الدائرة وفي النهاية حسم السالمية مواجهته بالخبرة. فيما تحسن اداء اليرموك رغم خسارته ويحتاج الفريق للمزيد من الوقت والعمل الكثير ليتطور ويبلغ مرحلة المنافسة على التأهل الى الدوري الممتاز.