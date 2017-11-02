يعقوب العوضي

فاز الكويت على الساحل بثلاثة أشواط دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء امس الأول ضمن إطار الجولة السادسة من منافسات البطولة التنشيطية للكرة الطائرة ورفع الكويت رصيده إلى ١٢ نقطة ويصبح رصيد الساحل 8 نقاط، وبنفس النتيجة فاز التضامن على الصليبخات ورفع رصيده إلى 10 نقاط بينما ارتفع رصيد الخاسر إلى ٧ نقاط، وتغلب العربي على الشباب بثلاثية نظيفة ورفع رصيده إلى ١٢ نقطة، أما الخاسر فرصيده 8 نقاط، وفاز كاظمة على برقان بنفس النتيجة واصبح رصيد البرتقالي ١٢ نقطة ورصيد برقان 6 نقاط.

وتغلب القادسية بثلاثة أشواط دون رد على الفحيحيل ورفع الأصفر رصيده إلى ١٠ نقاط بينما اصبح رصيد الخاسر ٦ نقاط، وأخيرا فاز الجهراء على اليرموك بثلاثة أشواط لشوط ورفع رصيده إلى ٩ نقاط واليرموك ٨ نقاط.