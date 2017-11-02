المباراة النهائية تقام في ملعب بوليفارد للكريكيت في 24 الجاري

بدأ حفل افتتاح مباراة كأس «داؤود أ. ه. بيبل» التذكاري، الذي استضافه نادي عمار للكريكيت في الكويت، على ملعب الرقعي للكريكيت 27 اكتوبر الماضي.

وحضر ضيوف الشرف كل من: قاسم بيبل وأكرم بيبل وشرف الدين بيبل ومحسن راجيويت وخالد بيبل وخالد راجيويت وشيراج خدس وشعيب سيرف وخالد خدس وآصف روماني.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم تبعها قص للشريط التذكاري وانتهى بالاعلان الرسمي عن افتتاح البطولة بحضور قائدي الفريقين: شيبلون تايغرز (سهيل دالواي) ونادي دابهيل للكريكيت (ابراهيم ملاجي) بإجراء قرعة بالقاء قطعة نقد معدنية في وسط الملعب.

وشكر نادي عمار للكريكيت كل رعاتنا على دعمهم في رعاية لعبة الكريكيت ونقلها الى مستوى اعلى من خلال علامتهم التجارية القيمة.

وكان من بين الرعاة الرئيسيين جريدة «الأنباء» ومركز بيان دنتال وسفريات ايتيرنيتي وقاسم أ.ه. بيبل ورؤوف أ.ه. بيبل وأبسليوت لوجيستيكس ورويــــال غارمنتس- شيبلون.

وتقام بطولة كأس داؤود أ.ه. بيبال التذكاري بين 16 فريقا. واقتصرت كل مباراة على 8 اوفرز (2 اوفرز باور بلاي) وعلى 2 أوفرز كحد اقصى لكل مرسل.

ولعب كل فريق مباراتي دوري قبل الانتقال الى ما قبل الرباعيات والرباعيات ونصف النهائيات والنهائي.

وتأهل من الـ 11 فريقا لمرحلة التصفيات، على ان تقام المباراة النهائية في ملعب بوليفارد للكريكيت في 24 الجاري الساعة السادسة مساء، يليها حفل توزيع الجوائز.

وفي اليوم الاول منحت جوائز لاعب المباراة لابراهيم مولاجي (نادي دابهيل للكريكيت) وعمران كاسكر (باغ ووريارز) وناديش راووت (نـــادي القـــوي للكريكيت) وفؤاد بيبل (نادي عمار للكريكيت) وآصف بيبـل (شيبولين فايترز) وعادل سيلوان (نادي جيته للكريكيت).

وهنأ نادي عمار للكريكيت الفرق الفائزة، متمنيا لهم التوفيق لبقية المباريات التي ستقام خلال البطولة.