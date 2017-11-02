تنطلق اليوم على مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الاولمبي للرماية كأس المغفور له الشيخ علي صباح السالم الصباح «طيب الله ثراه» السنوية للرماية بمشاركة واسعه من رماة نادي الرماية ورماة الحرس الوطني، اضافة الى الرماة من البحرين والامارات، يتنافسون على كأس هذه البطولة الغالية في مسابقات التراب والدبل تراب والسكيت، وكذلك رماية البندقية والمسدس ضغط هواء 10 أمتار.

في تصريح صحافي لأمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي، قال انه يتقدم بالشكر والتقدير إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ علي صباح السالم الصباح «طيب الله ثراه» على رعايتهم السنوية لهذه البطولة الغالية ومشاركتهم في حفل توزيع الجوائز على الرماة والراميات الفائزين بالمسابقات، كما أن نادي الرماية يعتز بإقامة كأس المغفور له سنويا لما تحمل هذه الكأس من ذكريات عزيزة لأحد رجال الكويت الأوفياء المحبة للخير وأصحاب الأيادي البيضاء والانجازات والعطاء اللامحدود والتي ساهمت في تحقيق نهضة الكويت وإعلاء شأنها، كما كانت للمغفور له بصمات كثيرة لرماة الكويت الأبطال اثناء توليه منصب وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، حيث قدم لهم جميع أنواع الدعم.

وحث العصيمي جميع المشاركين والذين بلغ عددهم في آخر يوم للتسجيل في مسابقات الكأس ما يقارب من 200 رام ورامية ببذل الجهد والتحلي بروح المنافسة الشريفة للظفر بهذه الكأس الغالية.