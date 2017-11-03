خسر منتخبنا الوطني للسيدات لهوكي الجليد امام فريق جازورو الماليزي 0-4، في اليوم الثالث لبطولة بانكوك الدولية المفتوحة التي تجري حاليا وتستمر الى 5 الجاري.

وأشاد رئيس بعثة الكويت ووفد نادي الالعاب الشتوية فهيد العجمي في بانكوك، بما قدمته اللاعبات في أول ظهور لهن دوليا، رغم الفترة القصيرة للاستعداد، الا انهن كن متحمسات للعب لفانيلة الكويت، معتبرا ان تجربة السيدات مهمة في مسيرة النادي واللاعبات.

وحول منتخب الرجال، قال العجمي لقد تأهل منتخبنا الى نصف نهائي البطولة وعيننا على النهائي بهمة الرجال وتشجيع أهل الكويت، مؤكدا ان عزف النشيد الوطني لبلدي الكويت لمنتخبي السيدات والرجال امر مهم ويدعو للفخر ومؤشر على ان رياضتنا مازالت بخير، على امل ان يتم رفع الإيقاف عنها قريبا.