يحيى حميدان

تغلب العربي على اليرموك بنتيجة 76-67 ضمن مباريات الجولة السابعة من الدور التمهيدي لبطولة دوري كرة السلة في صالة نادي الساحل، والتي شهدت أيضا فوز كاظمة على الصليبخات 64-44.

وفي صالة نادي كاظمة تفوق الجهراء على الشباب 70-63، والنصر على الساحل بصعوبة وبنتيجة 86-84 بعد مباراة مثيرة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 71-71، ليتجه الفريقان إلى وقت إضافي مدته 5 دقائق تمكن خلاله «العنابي» من الفوز بفارق نقطتين.

وتفوق «أبناء أبو حليفة» في الربع الأول 21-15، قبل أن يتقدم النصر في الربع الثاني 34-31، والثالث 58-48، وانتهى الربع الرابع والأخير في الوقت الأصلي بالتعادل 71-71، واستطاع الفريق النصراوي أن يفوز بصعوبة في النهاية.

قاد اللقاء الحكام حافظ الحلبي وأسامة شوقي ومحمد صلاح، وقام الحكم الأول برفع تقرير في لاعب الساحل ناصر الفضلي عقب تلفظه على الحكم الثالث عقب نهاية المباراة.

وتتساوى 3 فرق في صدارة الترتيب وهي: كاظمة والجهراء والنصر برصيد 10 نقاط، متقدمين على القادسية والعربي 8، واليرموك 7، والشباب والساحل 6، والصليبخات 5، ويقبع التضامن في المركز الأخير برصيد 4 نقاط، علما بأن بعض الفرق لعبت مباراة أكثر من الأخرى.