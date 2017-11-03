مبارك الخالدي

تفاضل ادارة فريق الكرة بنادي الكويت بين 3 وجهات، وهي: مصر وتركيا ودبي، لاحتضان المعسكر التدريبي الذي سيقيمه «الأبيض» خلال فترة التوقف التي ستمتد بين 11 و23 الشهر الجاري وذلك لإعداد الفريق للمرحلة المقبلة والتي تبدو حساسة نظرا لكثرة المباريات المهمة.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر التدريبي لمدة 10 أيام وسيتخلله خوض مباريات تجريبية حسبما هو متاح.

وفي شأن آخر، أكد نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة عدم رضاه عن مستوى المهاجم البرازيلي باتريك فابيانو خلال المرحلة الماضية، وأشار بالرغم من ذلك الى أن الجهاز الإداري يثق في امكانياته وسيمنحه الفرصة لإثبات قدراته الكبيرة التي يتمتع بها.