يعقوب العوضي

حقق خيطان فوزه الأول في دوري الدمج لكرة اليد والذي جاء على حساب التضامن بنتيجة ٢٨-١٩ في المباراة التي أقيمت بينهما في صالة الشهيد فهد الاحمد ضمن الجولة الرابعة، وكسب خيطان اول نقطتين في رصيده، بينما بقي رصيد التضامن خاليا.

ولم يبدُ التضامن منزعجا من النتائج السلبية الملاحقة بالفريق منذ عدة مواسم، حيث لم يضع لاعبوه أي ضغط على دفاع المنافس فبدأ الشوط الأول مستسلما لخيطان، الذي صال وجال به كل من عبدالعزيز الفرحان وعلي اشكناني وجاسم البرك، ولعب خيطان بدفاع ٦-٠ متقدم، والذي أتاح بعض الثغرات الدفاعية للتضامن واستغلها القوة الضاربة جعفر الصادق والعائد الى الفريق بعد غياب لظروف خاصة.

وفي الشوط الثاني لم يتغير الحال بل استمر التضامن في ارتكاب أخطاء أبجدية في التمرير والتسلم الى جانب ترك مساحات لهجوم خيطان واتضحت سلبية التضامن عبر الهجمات العكسية التي تلقاها وعدم قدرة الفريق على مجاراة منافسه.