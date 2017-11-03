الجهراء والسالمية في ختام الجولة الـ 7 لدوري «VIVA»

ناصر العنزي

لا يحتمل القدساويون صدمة أخرى اليوم بعد أن تأخر ترتيب فريقهم الأصفر (٦ نقاط) إلى المركز السادس وذلك في مباراته أمام التضامن الأخيرة «نقطتان» على ملعب الثاني في الفروانية في ختام الجولة الـ ٧ من دوري «VIVA» للدرجة الممتازة، وفي المباراة الثانية يلتقي الجهراء المنطلق (١٣ نقطة) بالسالمية (٩ نقاط) على ملعب محمد الحمد في مواجهة تتطلب الحيطة والحذر.

«شنو راح يصير»

ماذا سيحدث في مباراة القادسية والتضامن؟ هل ينهض الأول ويصالح جماهيره أم يعيقه الثاني ويبقيه في مركزه المتأخر؟ هذا ما ستكون عليه مواجهة «الفروانية» اليوم فالأصفر يدخل المباراة بعد ابتعاد جهازه الإداري عقب الخسارة الأخيرة من الكويت وتجديد الثقة بالمدرب الكرواتي داليبور ستاركيفتش، ولا سبيل للمدرب ولاعبيه سوى الفوز لتحسين مركزهم وهم قادرون على ذلك لما يضمه الفريق من لاعبين مقتدرين، ولكن يجب على المدرب استبعاد بعض اللاعبين من التشكيلة الرئيسية بعد أن وضح تواضع مستوياتهم ومنح الفرصة لآخرين مثل الحارس مبارك الحربي ومحمد خليل وأحمد الزنكي وعبدالله ماوي.

التضامن تعاقد مع المدرب الصربي رادي خلفا للمستقيل ماهر الشمري ويشرف عليه الآن جمال القبندي الذي سجل تعادلا مقبولا مع العربي في الجولة الماضية ١-١، ويلعب اليوم مستفيدا من ميزة اللعب على ملعبه ويقاتل من أجل تسجيل نتيجة ايجابية تعينه على بقية الجولات المقبلة والهروب من المركز الأخير، ولو لعب أفراد التضامن بروح عالية لحققوا نتيجة مقبولة وتضم صفوفه عناصر جيدة مثل راشد المطيري وحامد الرشيدي وفرحان سعد والمحترف الأردني فادي عوض وهداف الفريق فيصل عجب.

«فيها أهداف»

في مباراة الجهراء والسالمية فإن التكهنات مفتوحة لأي نتيجة ولن تخلو من الأهداف، والجهراويون في المركز الثاني وفوزهم يقربهم أكثر من الكويت المتصدر وجمعوا نقاطهم عن جدارة بعد أن حققوا نتائج لافتة بإشراف المدرب الصربي بوريس بونياك، ولكن يلاحظ على الجهراء أنه يلعب بشكل جيد أمام فرق العربي والقادسية والكويت وفي آخر مباراة كاد أن يخرج خاسرا من كاظمة قبل أن يتعادل في الوقت الضائع.

أما السالمية فقد تعرض لخسارة من النصر في الجولة الماضية، لكنه لم يكن سيئا وأضاع فرصا للتسجيل، ويدرك مدرب «السماوي» عبدالعزيز حمادة أن خسارة ثانية ستؤخر ترتيبه في نهاية القسم الأول.

أصحاب الصافرة

أسندت لجنة الحكام إلى الحكم علي طالب إدارة مباراة القادسية والتضامن والمساعدين فارس الشمري ومحمد اشكناني، وسعد الفضلي حكما رابعا.

ويدير مباراة الجهراء والسالمية الحكم علي محمود والمساعدان يعقوب السهيل وسيد محمود وهاشم الرفاعي حكما رابعا.