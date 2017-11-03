نعت الهيئة العامة للرياضة فقيد الرياضة الكويتية كابتن المنتخب العسكري ونادي القادسية السابق لكرة القدم عبدالله العصفور الذي وافته المنية بعد عمر حافل بالعطاء والبذل، أفناه في العمل الرياضي وأثرى خلاله الساحة الرياضية بعطائه ومواقفه في دعم الرياضة والرياضيين.

وتقدم مدير عام الهيبة العامة للرياضة بالإنابة د.حمود فليطح، من أسرة المغفور له بإذن الله، بأحر التعازي، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تستذكر الهيئة الدور الكبير للفقيد في الساحة الرياضة الكويتية وما تركه من سيرة عطرة وتاريخ حافل في كرة القدم سيظل خالدا في ذاكرة الرياضة والرياضيين في الكويت.