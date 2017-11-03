أعلنت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة (أبوظبي 2017) استكمال الاستعدادات للدورة التي تفتتح رسميا يوم غد السبت بمشاركة 44 دولة يمثلها 978 لاعبا ولاعبة.

وقال رئيس اللجنة رئيس الاتحاد الإماراتي للشرطة العميد محمد الظاهري في مؤتمر صحافي، إن الدورة التي تحمل شعار «ارفع علمك» تشمل أربع مسابقات هي الرماية التكتيكية والسباحة والجودو والجوجيتسو.

وأكد الظاهري الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة سعي بلاده لتقديم جميع التسهيلات ووضع كل الإمكانات اللازمة لإنجاح هذا الحدث الدولي الرياضي بصورة مشرفة تعكس الوجه الحضاري للإمارات.

من جهته، كشف مدير المكتب الرئاسي للاتحاد الدولي الرياضي للشرطة العقيد خالد النجار في المؤتمر الصحافي عن الميداليات التي تم تصميمها واعتمادها رسميا من قبل الاتحاد الدولي، مضيفا أن هذه الميداليات التي تختص برجال الأمن ستشمل جميع الأنشطة الرياضية المقبلة اعتبارا من هذه الدورة.

وأضاف أن الاتحاد الدولي يهدف من خلال اعتماده الدورات والبطولات الى تفعيل الجانب الرياضي وإظهار الرسالة الإيجابية والجوانب المجتمعية التي تعنى بمهام رجال الشرطة في العالم وتبرز مكانتهم وتضحياتهم التي لا تقدر بثمن من اجل تحقيق الأمن والأمان في المجتمع.

ونقل النجار تحيات رئيس الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة الفريق متقاعد الشيخ احمد نواف الأحمد الى اللجنة العليا المنظمة واللجان العاملة في الدورة على الجهود التي بذلوها من اجل هذه الاستضافة.

من جانبه، أشاد المدير التنفيذي للجنة العلاقات العامة والتسويق في الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة العقيد طارق السداني بالترتيبات والجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة العليا المنظمة والمتعلقة باستقبال وفنادق الوفود وتوفير وسائل النقل والمنشآت الرياضية من اجل استضافة مميزة لهذا الحدث الرياضي الذي يلتقي فيه منتسبو الشرطة من مختلف قارات العالم.