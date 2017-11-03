أحمد السلامي - يحيى حميدان

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي القادسية ورئيس جهاز الكرة الشيخ خالد الفهد عن رصد مكافآت للفوز خاصة بالفريق الأول لكرة القدم، وسيتم البدء في تطبيقها فعليا ابتداء من مباراة اليوم أمام التضامن ضمن منافسات بطولة دوري VIVA لكرة القدم بهــدف تحفيـز اللاعبين وتشجيعهم على بذل قصارى جهدهم في سبيـل تحقيــق النتائـج المتـوقعة منهــم.

وفي سياق متصل، تواجد رئيس نادي القادسية السابق فواز مبارك الحساوي في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بمعية رئيس النادي الحالي الشيخ خالد الفهد وأعضاء جهاز الكـرة: رفاعي الديحاني وحسن أبوالحسن وذلك من منطلق دعمه لفريقه، حيث قام بتحفيز اللاعبين من الناحية المعنوية وطالبهم بضرورة العودة إلى جادة الطريق وتحقيـق الإنجازات لمصالحة الجماهير الريـاضية الكبيرة التـي تنتظــر مــن الفريـق إنجازا يرتقي إلى مستوى التطلعات.