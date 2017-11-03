البطاقة الحمراء لسلمان بورمية من النصر وسلطان صلبوخ من كاظمة ناصر العنزي - أحمد السلامي

واصل الكويت تصدره بطولة دوري VIVA لكرة القدم بفوزه على كاظمة 4-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة، وسجل أهداف الكويت كل من باتريك فابيانو (4) وحميد ميدو (79) ومحمد كمارا (83) وجمعة سعيد (86)، فيما سجل هدف كاظمة الوحيد أليكس ليما (50) وبهذا الفوز تمكن الكويت من الابتعاد بالصدارة بعد أن زاد رصيده إلى 19 نقطة فيما تجمد رصيد كاظمة عند 7 نقاط.

ونجح الكويت في احكام قبضته على مجريات الشوط الأول من المباراة، حيث فرض أسلوبه على حساب ضيفه كاظمة الذي حاول مجاراته إلا أنه لم يتمكن من الوصول إلى ما كان يطمح إليه رغم أن «البرتقالي» كان يمتلك كافة عناصر النجاح، إلا أن عامل الحظ وقف حجر عثر في طريقه.

وافتتح الكويت التسجيل في الدقيقة 4، حيث تمكن جمعة سعيد من مراوغة دفاعات «البرتقالي» وقام برفع كرة إلى البرازيلي باتريك فابيانو الذي تلقاها وتمكن من تسديدها بقوة في مرمى كاظمة معلنا تقدم فريقه بهدف نظيف دون رد.

واستمر الكويت في الضغط على مرمى كاظمة محاولا تسجيل المزيد من الأهداف إلا أن محاولاته لم يكتب لها النجاح، في المقابل سعى «أبناء العديلية» إلى تصحيح وضعهم واللحاق بالركب بتسجيل هدف التعادل إلا أن محاولاتهم انتهت بالفشل.

أما الشوط الثاني فقد جاء مختلفا عن سابقه في بدايته، ومثيرا في نهايته، حيث نجح لاعبو كاظمة في تسجيل هدف التعادل عن طريق محترفه أليكس ليما في الدقيقة 50 وهو الهدف الذي انعش آمال «البرتقالي» الذي أنبرى لاعبوه إلى محاولة الضغط على مرمى الكويت الذي انتفض لاعبوه وشكلوا حلقة ضغط على دفاعات كاظمة مما نتج عنه انهيار تام لخط الدفاع خلال آخر 10 دقائق خاصة بعد أن أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للاعب كاظمة سلطان صلبوخ وهو الأمر الذي زعزع خط الدفاع وأثر به سلبا.

ونجح المحترف السوري حميد ميدو من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 79 ليأتي هدف المحترف محمد كمارا سريعا وتحديدا في الدقيقة 83 ورفض المحترف جمعة سعيد الخروج من المباراة دون أن يترك لنفسه بصمة، حيث نجح في تسجيل هدف رابع في الدقيقة 86 ليسدل الستار بعدها على فوز مستحق لمصلحة الكويت على حساب كاظمة.

فوز مستحق للأخضر

حقق العربي فوزه الاول على حساب النصر بنتيجة 3 -1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب صباح السالم، ورفع الأخضر رصيده إلى ٦ نقاط فيما بقي النصر على 7 نقاط.

نجح المحترف النيجيري بوبي كليمنت في تسجيل هدف السبق على عكس مجريات اللعب بعدما قفز وحيدا في منطقة الجزاء وسدد الكرة برأسه هدفا دون مضايقة «٢٥»، وكان النصر قد أضاع فرصة تسجيل هدف في الدقائق الأولى ولم يتمكن طلال العجمي من التعامل معها جيدا، ولعب مدرب العربي محمد ابراهيم بتشكيلته المعتادة ولم يدخل عليها إضافة وأشرك محمود المرضي مع كليمنت في المقدمة، وشن الأخضر هجمات مرتدة بعد ان سجل هدف السبق فيما حافظ دفاعه المكون من محمد فريح وجمعة العنزي وأحمد ابراهيم وعيسى وليد على نظافة مرماه حتى الدقيقة الأخيرة.

النصر بدأ نشطا وكان واضحا انه سيسجل ونجح مدافعه أحمد عليان في ادراك التعادل بعدما شارك في كرة ثابتة أرسلها نجم الوسط يوسف قلفا في الوقت الضائع في الشوط الأول، ويميز لاعبي النصر حركتهم المستمرة التي تزعج الطرف الآخر، وسبب ايضا المهاجمان طلال العجمي ولويس كابيزاس ازعاجا لدفاع العربي، ولم يهدأ لاعبو النصر حتى سجلوا هدف التعادل بعد ان كانوا الطرف الأفضل في تنظيم الهجمات.

٭ في الشوط الثاني لعب ابراهيم كيتا في وسط الاخضر، كما اشرك ظاهر العدواني مدافعه عبدالله الياقوت، ونجح محمود المرضي في إضافة الهدف الثاني «٥٨» من تسديدة متقنة، واستمرت المباراة هجمات متبادلة وكاد المرضي ان يضيف هدفا ثالثا ولكن الحارس انقذ الموقف وظهر الاخضر الأفضل في الشوط الثاني، وأضاف «الأخضر» الهدف الثالث في الدقيقة 81 عن طريق مدافع النصر عبدالله الياقوت بالخطأ في مرماه.

٭ أدار المباراة الحكم عمار اشكناني وأحسن في ادارتها وأنذز طلال نايف وطرد سلمان بورمية بعد تسجيل العربي الهدف الثالث ومنح الحكم 6 دقائق وقتا إضافيا.