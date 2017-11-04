ناصر العنزي

قال مدرب العربي محمد إبراهيم عقب مباراة فريقه مع النصر (3-1) إن دخول المحترف العاجي إبراهيم كيتا في الشوط الثاني كان له أثر ملموس في تحقيق التوازن في خط الوسط والوصول إلى النتيجة المرضية التي حققها الفريق بتعاون اللاعبين.



وقال إبراهيم ان الفوز على النصر جاء في وقت مناسب بعد أن فقد فريقنا نقاطا في المباريات الماضية أخرت مركزه، وأشكر اللاعبين الذين أجادوا في تنفيذ المهام الموكلة اليهم وخصوصا في الشوط الثاني الذي كنا فيه الأفضل وحققنا الفوز.



وحول تعاقد الأخضر مع محترفين جدد في فترة التسجيل الثانية في يناير المقبل، قال محمد إبراهيم: حتى الآن يمكنني القول لكل حادث حديث.