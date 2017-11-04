أحمد السلامي

التقى الرئيس السابق لنادي القادسية فواز الحساوي بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد وصوله إلى البلاد مباشرة، وذلك بهدف تحفيزهم وحل المشاكل التي يواجهونها لضمان تصحيح وضع الفريق وتمكينه من العودة إلى المنافسة مجددا، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة النادي الشيخ خالد الفهد وعضوي المجلس رفاعي الديحاني وحسن أبوالحسن.

وطالب الحساوي من اللاعبين بضرورة الالتزام في التدريبات اليومية وأداء المهام المطلوبة منهم على أكمل وجه دون تقصير على أن تكون البداية الفعلية لهم في مباراة التضامن، مشيرا إلى أنه مستعد لدعم الفريق ماديا ومعنويا وتوفير شتى احتياجاته خلال الفترة المقبلة لضمان عودته إلى الطريق القويم.

وأضاف: سأجتمع مع الجهاز الفني وأناقشه بكل احتياجاته خلال الفترة المقبلة وإن كان هناك نقص أو حاجة لتدعيم خطوط الفريق بالمحترفين سأتكفل بكل ما هو مطلوب حبا وتقديرا مني لنادي القادسية هذا الكيان الرياضي العريق.

وقال: أنتم اليوم كلاعبين مطالبون بتحقيق بطولات خصوصا من جماهير نادي القادسية المتعطشة لعودة «الأصفر» إلى وضعه الطبيعي، والتعادل يعتبر هزيمة والمطلوب هو تحقيق الفوز فقط وعلينا أن نبدأ نعمل من أجل مصالحة جماهيرنا الوفية.

واستطرد الحساوي في حديثه قائلا: حتى أكون صادقا معكم، الوضع العام للفريق لا يروق لي ولست راضيا عنه نهائيا، وإن كان الأمر ماديا فسأعمل على حل مشاكلكم، وأطالبكم بأن تعاهدوني أن تبدأوا بتحقيق ما هو مطلوب منكم، باعتبار أن كل مباراة هي نهائي بحد ذاته ولا مجال للخسارة أو التعادل وهدفنا هو الفوز ولا بديل عنه نهائيا، حيث انكم ستعيدون الروح إلى الفريق بعد الفوز مباشرة، ولن أقبل بقاء القادسية في المركز السادس وأنتم من سيردون على الشامتين بإثبات وجودكم والتأكيد على أن القادسية قادم بقوة.

وختم الحساوي حديثه قائلا: لدينا بطولتان مهمتان هما بطولة كأس الأمير وولي العهد إضافة إلى بطولة الدوري وهي بطولة تحتاج إلى عمل جاد وليس صعبا على القادسية تحقيق الدوري الذي نخوض منافساته من 3 أقسام والأمل موجود خاصة في ظل تميز الفرق التي تمتلك العناصر المؤثرة والقوية ونادي القادسية لابد أن يفكر كيف يعدل وضعه في المباريات وكيف ينتزع النقاط الثلاث في كل مباراة.