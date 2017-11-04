مبارك الخالدي

يستعد العربي إلى مواجهة القادسية الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثالثة لبطولة كاس الاتحاد التنشيطية، وكان الأخضر قد حقق فوزا معنويا على النصر 3-1 مع ختام الجولة السابعة لدوري VIVA الممتاز وهو الفوز الأول للفريق منذ انطلاق البطولة، إذ يأمل الجهازان الفني والإداري استثمار عودة الروح إلى الفريق في اللقاء المرتقب أمام القادسية الثلاثاء المقبل لمنح الفريق مزيدا من الجرعات المعنوية قبل الدخول في منافسات بطولة كأس ولي العهد المقرر انطلاقها 17 الشهر الجاري.

وفي شان متصل، غادر البلاد يوم امس محترف الفريق الأردني محمود مرضي متوجها إلى الأردن للالتحاق مع منتخب بلاده للفترة من 4 وحتى 15 الجاري للمشاركة في تصفيات كاس آسيا 2019.