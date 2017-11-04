يحيى حميدان

أبدى مدرب فريق الكرة بنادي النصر ظاهر العدواني عدم رضاه على مستوى الحكم عمار اشكناني الذي ادار مباراة فريقه امام العربي، انتهت 1-3 لصالح «الاخضر»، مساء اول من امس ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري «VIVA».

وقال العدواني انه لا يحمل الحكم مسؤولية الهزيمة، واستحق العربي الفوز في المباراة والحصول على النقاط الثلاث، وفوز «الأخضر» أسعده كونه فريقا كبيرا وعودته من صالح المستوى العام للدوري.

واضاف: «ولكن بالرغم من ذلك فإن الحكم اشكناني لم يوفق اطلاقا في ادارة المباراة وطغت العصبية والنرفزة على تعامله مع لاعبينا»، مشيرا الى أن الاحداث التي اعقبت المباراة يتحملها الحكم وما قام به لاعبي النصر ما هو الا ردة فعل على ما حصل من اسلوب في التعامل مع اللاعبين.

وبين العدواني أن مسألة تقديم كتاب رسمي من النادي للاتحاد نطالب فيه باستبعاد اي حكم غير مجدية، متمنيا أن يقوم الحكم اشكناني بالاعتذار مستقبلا عن عدم ادارة اي لقاء يكون طرفه النصر منعا لحدوث أي أمور خارجة عن نطاق السيطرة.