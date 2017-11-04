عبدالعزيز جاسم

قال مهاجم كاظمة عبدالله الظفيري إن طرد مدافع الفريق سلطان صلبوخ أثر على الفريق أمام الكويت في المباراة التي انتهت بخسارة البرتقالي 1-4 في الجولة الجولة السابعة من دوري VIVA الممتاز، مشيرا إلى أن سيناريو المباراة كان يشير إلى التعادل لكن لكل مباراة ظروفها ولاعبو كاظمة قدموا مباراة مميزة بغض النظر عن النتيجة والتي ذكرنا أسباب الخسارة فيها، لافتا إلى أن البرتقالي سيعود إلى نتائجه المميزة في البطولات المقبلة وكذلك عند استئناف الدوري الممتاز في يناير المقبل.

وعن إصابته التي حرمته من المشاركة مع الفريق منذ انطلاق الموسم، أكد الظفيري أنه تعافى من الإصابة ويتدرب مع الفريق منذ أكثر من اسبوع وسيشارك في مباراة كأس الاتحاد إن احتاج اليه المدرب، مشيرا إلى أنه سيكون بكامل جاهزيته مع انطلاق كأس سمو ولي العهد 17 الشهر الجاري.

وأشار الظفيري إلى أن كاظمة لديه العديد من اللاعبين الموهوبين القادرين على سد النقص لكنهم بحاجة لمزيد من الخبرة، مشيرا إلى أن طموح البرتقالي دائما تحقيق الألقاب لذلك سنقاتل في كل بطولة نشارك فيها.