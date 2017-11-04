معسكر «الأبيض» في دبي ينطلق 8 الجاري



عبدالعزيز جاسم

أشاد مدرب الفريق الأول لكره القدم بنادي الكويت الأردني عبدالله بوزمع بأداء لاعبيه بعد الفوز الكبير على كاظمه 4-1 في ختام الجولة السابعة لدوري VIVA الممتاز، وقال بوزمع لـ «الأنباء»: لا يمكن أن أنسب الفوز والابتعاد في الصدارة إلى الجهاز الفني فقط ممثلا بالمدرب ولكن الحقيقة أن سبب الانتصارات والثبات على المستوى هو الأداء العالي لمنظومة العمل المعمول بها بنادي الكويت وهي سر النجاح من مجلس إدارة النادي والجهازين الاداري والفني واللاعبين.

واضاف: لقد وفر مجلس الإدارة كل شيء للجهاز الفني في سبيل المحافظة على الرباعية التاريخية وهو تحد صعب، قائلا «كانت المواجهة أمام كاظمة صعبة، خصوصا أننا قادمون إلى المباراة من ديربي صعب أمام الغريم القادسية لكننا نجحنا في تهيئة اللاعبين نفسيا لمواجهة كاظمه».

وأوضح: كان الأداء متفاوتا بين الصعود والنزول لفترات بحسب مجريات المباراة وهذا امر طبيعي لكننا وفقنا في القراءة الفنية للمباراة بعد حالة الطرد ولعبنا بأسلوب 3-4-3 مع اجراء التدوير والتبديلات داخل ارض الملعب ما أدى إلى السيطرة التي نفذها اللاعبون بجدارة وحسن تعاملهم مع الفرص المتاحة وبالتالي تسجيل الأهداف. واشار الى المراجعة الفنية لأداء الفريق خلال التوقف، وقال: نحن الآن بصدد طي صفحة بطولة الدوري ونستعد إلى بطوله أخرى غالية هي كأس ولي العهد، وهناك معسكر خارجي سيضع الكثير من النقاط على الحروف وذلك بتعزيز الجوانب الإيجابية والقضاء على السلبيات ليستعيد الأبيض بريقه المعتاد.

واكد بوزمع أن مشوار الدوري مازال طويلا ومن الصعب أن يحسم في قسم أول لذلك لجميع الفرق الحق في المنافسة لأن هناك قسمين متبقين ما يعني 14 مباراة وهو عدد كبير، مشيرا إلى ان القادسية فريق كبير ويحترم ويستطيع العودة بقوة وهو نفس الأمر الذي ينطبق على العربي.

معسكر دبي

إلى ذلك، اتفق الجهازان الإداري والفني في الكويت على إقامة معسكر خارجي يمتد في الفترة من 8 حتى 18 الجاري في دبي وذلك استعدادا لخوض الجولة الثانية لكأس سمو ولي العهد والذي لن يشارك الأبيض في جولته الأولى.