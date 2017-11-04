يحيى حميدان

أوصت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة السلة مجلس ادارة الاتحاد بضرورة السماح بمشاركة منتخبات الكويت في بطولات الاتحاد العربي سواء للرجال أو السيدات.

وحضر كل من رئيس اللجنة المؤقتة لادارة اتحاد كرة السلة ضاري برجس، وامين السر هيثم بارون، اجتماع الجمعية العمومية العادي للاتحاد العربي والذي اقيم في مدينة سلا بالمغرب اول من امس.

ومن المقرر ان يقوم الاتحاد العربي بمخاطبة الاتحاد الدولي «فيبا» واتحاد اللجان العربية لاعتماد مشاركات المنتخبات الكويتية في البطولات العربية.

ويسعى الاتحاد العربي الى اخذ جميع الموافقات على هذه المشاركة حتى تكون بصورة رسمية ودون اي ضرر على الاتحاد العربي او الاتحادات المعنية.



وبدوره، وجه بارون شكره الجزيل الى رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة الاماراتي اسماعيل القرقاوي ونائبه السعودي عبدالرحمن المسعد على جهودهم الكبيرة من اجل اعادة «الازرق» الى البطولات العربية، مبينا ان مسؤولي الاتحاد يبذلون قصارى جهدهم للعمل على رفع الايقاف عن المشاركات الخارجية في اقرب وقت.