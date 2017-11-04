يعقوب العوضي

تقام اليوم 6 مباريات في إطار منافسات الجولة السابعة من البطولة التنشيطية للكرة الطائرة فيلعب اليرموك (8 نقاط) مع الكويت (12 نقطة)، الساحل (8 نقاط) مع التضامن (10 نقاط)، العربي (12 نقطة) أمام الجهراء (9 نقاط)، الصليبخات (7 نقاط) مع القادسية (10 نقاط)، الشباب (8 نقاط) مع كاظمة (12 نقطة) والفحيحيل (6 نقاط) مع برقان (6 نقاط).

وأظهرت فرق المقدمة إصرارا كبيرا على استمرار المنافسة بالحصول على لقب البطولة رغم عملية المداورة بين اللاعبين والتي طالت معظم الفرق نظرا لوضع البطولة.



وتستغل أندية الوسط الفرصة لزيادة احتكاك لاعبيها وخبراتهم وإشراك البدلاء تمهيدا للمنافسات المقبلة الممثلة في الدوري العام بقسميه الممتاز والدرجة الأولى.