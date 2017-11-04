يعقوب العوضي

شهد حفل افتتاح أكاديمية نادي اندرلخت البلجيكي لكرة القدم توقيع عميد لاعبي العالم ونجم المنتخب المصري سابقا احمد حسن اتفاقية لإنشاء فرع الأكاديمية في الكويت وبحضور كل من مدير شركة النهار رويال عمرو هندي وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم ونجم النادي الأهلي المصري سابقا مجدي عبدالغني إلى جانب عضو مجلس إدارة شركة برزينتيشن إبراهيم الطحاوي.

وفي السياق ذاته، قال حسن خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم في فندق الريجنسي: لدينا عدة أهداف للاعبين وأساسيات نعتمدها في الأكاديمية فالهدف التربوي يأتي بالدرجة الأولى كما هو الحال مع الأهداف الفنية.

وأضاف: نظرا لعلاقتي مع اندرلخت تمكنت من الحصول على حقوق إنشاء أكاديميات النادي في الشرق الأوسط.

وتابع: تزخر الكويت بلاعبين موهوبين ونحن ايضا نتطلع الى اكتشاف الخامات الموهوبة وتطويرها وصقلها وإيصالها للعالمية ولدينا عدة لاعبين منتشرين في أرجاء العالم.

ومن جانبه، أكد عبدالغني دعمه المتواصل للكرة في مختلف بقاع الأرض، مشيرا الى ان الرياضة مهمة للجميع وممارستها يجب ان تبدأ منذ نعومة الأظفار.