عبدالعزيز جاسم

عاد القادسية لطريق الانتصارات مرة أخرى بعد فوزه على التضامن ٥-١ في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ستاد التضامن في الجولة السابعة من دوري VIVA الممتاز (ختام القسم الأول)، سجل للأصفر: أحمد الظفيري (٢٠) وتياغو بيريرا هدفين (٢٣ و٥٩)، وبدر المطوع هدفين (٣٩ من ركلة جزاء و٤٦)، بينما سجل لأبناء الفروانية فيصل عجب (١٥).



وبهذا الفوز رفع الأصفر رصيده إلى ٩ نقاط، فيما بقي التضامن في المركز الأخير بنقطتين.

ومع انطلاق الشوط الأول بحث القادسية مبكرا عن تسجيل هدف التقدم إلا أن ضغطه المتواصل لم يمكنه من ذلك بل بالعكس تمكن التضامن من افتتاح التسجيل بمجهود فردي من فيصل عجب راوغ من خلاله مساعد ندا ثم رشيد سومايلا ليسدد الكرة في مرمى مبارك الحربي (١٥)، إلا أن الأصفر عاد بقوة من مسجلا هدف التعادل عن طريق أحمد الظفيري الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك وليد الرشيدي (٢٠)، وعاد الظفيري ومرر كرة رائعة وضعت البرازيلي تياغو بيريرا في مواجهة الرشيدي ليضع الكرة في المرمى بسهولة محرزا هدف التقدم الثاني للأصفر (٢٣).



وتألق الرشيدي في التصدي لانفراد بدر المطوع على دفعتين (٣٣)، لكنه لم يتمكن من التصدي لركلة الجزاء التي نفذها المطوع بنجاح محرزا الهدف الثالث للأصفر (٣٩).

ولم يكتف المطوع بهذا الهدف بل سجل الهدف الرابع لفريقه والثاني له بعد انفراده بالرشيدي ويضع الكرة على يساره بالمرمى (٤٦).



وفي الشوط الثاني، واصل الأصفر ضغطه وسط ارتباك واضح من دفاع التضامن ليتمكن القادسية من تسجيل الهدف الخامس عن طريق تياغو بيريرا بعد أن لمست الكرة يد المطوع لتصل الى بيريرا الذي راوغ الحارس الرشيدي ووضعها في المرمى (٥٩).

مشاركة الحشان

وشهدت الدقيقة ٧٢ مشاركة سيف الحشان مع القادسية لأول مرة منذ غيابه عن الفريق منذ ٣ سنوات لاحترافه مع الشباب السعودي وقبلها تعرضه للرباط الصليبي مع الاصفر موسم ٢٠١٤-٢٠١٥.

وبحث الأصفر عن تسجيل الهدف السادس إلا أنه لم يتمكن من ذلك رغم اضاعة أكثر من فرصة محققة للتسجيل.