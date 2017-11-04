مبارك الخالدي

حقق السالميه فوزا ثمينا على الجهراء ٢-١ في المباراة التى جمعتهما مساء امس على ستاد محمد الحمد في ختام الجولة السابعة لدوري VIVA، وبهذا الفوز ارتفع رصيد السماوى الى (١٢) نقطة في المركز الثالث، وبقى الجهراء عند رصيده السابق ب (١٣) نقطة في وصيفا للدوري.



سجل هدفي السالميه فراس الخطيب (٧٢) و(٩٣) ، فيما سجل للجهراء فايز الظفيرى (٤٠).



تميز الشوط الاول بالالتزام التكتيكي والتحفظ من الجانبين مع افضلية للجهراء من حيث الفرص الحقيقية امام المرمى فيما لم يظهر السالميه بمستواه المعهود وعابه البطء في التحضير.



وكانت اولى المحاولات بتسديدة من فراس الخطيب تصدى لها الحارس بندر سليمان(١٢) ، ورد الجهراء بجملة فنيه بعد ان وضع ابراهيم العتيبي المهاجم الواعد فايز الظفيري امام المرمى ليسدد الطفيرى بقوة لكن الحارس خالد الرشيدي كان في المكان المناسب لابعاد الكرة (٢٤) ليواصل الجهراء افضليته ومن هجمة منظمة تناقلها الظفيرى واحمد هشام الذي مرر الكرة لتوريس الذي سددها بقوة ليبعدها الحاس خالد الرشيدي ببراعة إلى ركنية(٣١) ، ومن هجمة سريعة مرر هشام الكرة إلى الظفيرى ليمر بمهارة من الدفاع ويخادع الحارس ويسدد الكرة بقوة في الشباك(٤٠).



وفي الشوط الثاني نشط السالمية من أجل التعديل معتمدا على الطلعات السريعة لعدي الصيفي عبر الحبهة اليمنى، واجرى المدرب عبدالعزيز حمادة تبديلين بدخول فهد الرشيدي ونايف زويد لزيادة الكثافة الهجومية فيما اجاد الجهراء التغطية الدفاعية والانطلاق عبر الكرات المرتدة بتألق الظفيرى الذي كاد ان يضيف هدفا اخر لكن كرته علت العارضه (٦٦).



وادرك الخطيب التعادل من ركلة جزاء نفذها على دفعتين دون متابعة من الدفاع بعد تعرض الصيفي للاعاقة (٧٤) لتزداد الاثارة في العشر دقائق الاخيرة من عمر المباراة ، وفي الوقت بدل الضائع تمكن الخطيب من إضافة الهدف الثاني له و لفريقه بعد ان استثمر رأسية فهد الرشيدي ليرسل الكرة بقوة في المرمى(٩٣).