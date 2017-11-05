يحيى حميدان

يسعى القادسية الى تجاوز عقبة النصر وتفادي أي مفاجآت عندما يلتقيان في الساعة الـ 6 مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدور التمهيدي لبطولة دوري كرة السلة وذلك في صالة نادي الكويت، والتي تشهد ايضا اقامة لقاء آخر بين اليرموك الجهراء في الـ 8.

ويلتقي الكويت مع التضامن في الـ 6، وكاظمة مع الساحل في الـ 8 وذلك في صالة فجحان هلال المطيري بنادي القادسية.

وتتساوى 3 فرق في صدارة الترتيب وهي: كاظمة والجهراء والنصر برصيد 10 نقاط، متقدمين على القادسية والعربي (9)، ثم الكويت (8)، واليرموك (7)، والشباب والساحل (6)، والصليبخات (5)، ويقبع التضامن في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.