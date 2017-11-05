فاز لاعب منتخبنا الوطني محمد عصام بالميدالية البرونزية في رياضة الوثب الطويل ليرتفع رصيد الكويت في البطولة العربية السادسة لألعاب القوى للناشئين والناشئات التي تستضيفها تونس هذه الأيام إلى 4 ميداليات ملونة بينها واحدة ذهبية.

وأهدى رئيس الوفد المحامي صالح المري النجاحات التي حققها المنتخب إلى صاحب السمو أمير البلاد وإلى الشعب الكويتي.

وأكد لـ «كونا» أنه ما كان للاعبين والناشئين الكويتيين أن يفوزوا بهذه الميداليات لولا الجهود والدعم الكبير الذي يلقونه من الهيئة العامة للرياضة واتحاد ألعاب القوى.

وأوضح المري أن اللاعب محمد العنزي فاز بالميدالية الذهبية في سباق (110 أمتار حواجز) وفاز زميله محمد عصام بالميدالية البرونزية في رياضة الوثب الطويل فيما حاز اللاعب عبدالعزيز بلال فضية مسابقة رمي الرمح بينما فاز عبدالرحمن الجزاف بفضية مسابقة المطرقة.

من جهته، ذكر مدرب المنتخب محمد شاكر أن الوفد يضم لاعبين واعدين لاسيما أن أعمارهم صغيرة ويمثلون القاعدة الأساسية لمستقبل ألعاب القوى في الكويت.