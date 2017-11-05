مبارك الخالدي

تنطلق في الساعة الـ 5:30 من مساء اليوم منافسات الجولة السادسة لدوري فئة الشباب لكرة القدم، إذ يحل القادسية المتصدر بفارق الاهداف (15 نقطة) ضيفا ثقيلا على الشباب صاحب المركز قبل الاخير بنقطة، كما يشهد ستاد نادي الكويت موقعة مثيرة بين أصحاب الملعب (15 نقطة في المركز الثاني) مع الجهراء في المركز السادس (7 نقاط)، وعلى ستاد علي صباح السالم يستضيف النصر في المركز الثالث (13 نقطة) منافسه الفحيحيل (نقطتان)، ويشهد ستاد الصداقة والسلام موقعة لا تخلو من الإثارة والندية بين التضامن (10 نقاط) ومضيفه كاظمة (9 نقاط).

وفي بقية اللقاءات، يسعى الساحل (7 نقاط) الى تحسين مركزه عندما يلتقي السالمية (4 نقاط) على ملعب نادي التضامن، وعلى ستاد صباح السالم يستضيف العربي (6 نقاط) فريق خيطان متذيل الترتيب، واخيرا يلتقي الصليبخات (3 نقاط) مع اليرموك (6 نقاط) على ستاد ناصر العصيمي بخيطان.