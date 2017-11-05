توج منتخبنا الوطني لهوكي الجليد للرجال بلقب بطولة بانكوك الدولية التي اختتمت امس في تايلند بعد فوز مستحق على فريق ستينغ الكندي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الختامية للبطولة.

وأعرب رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي عن سعادته الغامرة بتحقيق لاعبي الازرق هذه البطولة القوية التي شهدت مشاركة 12 فريقا عالميا، مشيدا بما قدمه اللاعبون في كل مباريات البطولة حيث فازوا بجميع مبارياتهم. وقال العجمي ان المباراة الختامية اتسمت بالندية والتنافسية القوية في جميع اشواطها الا ان نجوم الأزرق تمكنوا من حسم اللقاء بفضل تركيزهم وحماسهم الكبيرين مهديا هذا الإنجاز الى القيادة السياسية للبلاد ولكل أبناء الشعب الكويتي الكريم. وذكر ان البطولة شهدت المشاركة الأولى لفتيات الكويت في هذه اللعبة في الاستحقاقات الخارجية على المستوى الدولي ضمن بطولة السيدات حيث قدمن أداء جيدا في البطولة رغم خسارتهن لمباراتين في الدور التمهيدي للبطولة.

وثمن العجمي الدعم المتواصل الذي تقدمه الهيئة العامة للرياضة برئاسة المدير العام بالإنابة د.حمود فليطح لكل أنشطة النادي والتي كان لها عظيم الأثر بتحقيق هذا الإنجاز، مشيدا بحرص مجلس ادارة النادي على دعم كل ألعابه الرياضية للرجال والسيدات.