أشاد مدير نادي باسل الصباح لرياضة السيارات والدراجات سيف المطيري بما قدمه متسابقو النادي في الجولة الثانية من بطولة البحرين الدولية للـ «سوبر.بايك» للدراجات النارية التي اختتمت مساء اول من امس.

وعلى صعيد النتائج، قال المطيري انه في السباق الاول فئة (600 سي سي سوبر سبورت) فإن المتسابقين محمد الزيدان وناصر الخضرا تمكنا من نيل المركزين الثاني والثالث على التوالي فيما حل أولا السعودي احمد المعيني، وفي السباق الثاني فئة (1000 سي سي) حقق المركز الاول محمد العتيقي فيما جاء الپولندي باول في المركز الثاني وجاء في المركز الثالث احمد عبدالسلام.