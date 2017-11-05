حامد العمران

غادر امس إلى النرويج البطل الدولي في سلاح المبارزة (الايبيه) عبدالعزيز الشطي للمشاركة في بطوله أوسلو الدولية في رحلة استعداده للتأهل إلى البطولة الأولمبية المقبلة، وتعتبر مشاركة الشطي في البطولة هي المرحلة الثانية من الإعداد بعد مشاركته في الشهر الماضي في بطولة سويسرا الدولية والتي خاض خلالها عدة منازلات وقدم مستوى جيدا مع لاعبي المنتخبات الأخرى.

يذكر أن بطولة أوسلو الدولية يشارك فيها 56 لاعبا يمثلون 12 منتخبا والشطي اللاعب العربي الوحيد المشارك في البطولة، ويعتبر الشطي من اللاعبين البارزين على المستوى العربي والآسيوي ومحط أنظار لاعبي المنتخبات الأخرى لما يملكه من مستوى فني متقدم.

وقال الشطي لـ «الأنباء» انه مستعد للبطولة ويطمح لتقديم مستوى لافت يستطيع خلاله التأهل إلى الأدوار المتقدمة، وذلك من أجل التصنيف الدولي مما يضعه في البطولات المقبلة في مجاميع أسهل نسبيا من التي يبدأ بها في الوقت الراهن، متمنيا أن يرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية في أسرع وقت ممكن حتى يساهم في رفع علم الكويت في المحافل الدولية.