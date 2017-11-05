يعقوب العوضي

أعلن فهد ربيع نجم الفريق الأول لكرة اليد في نادي الفحيحيل والمنتخب الوطني سابقا اعتزاله معشوقته بعد عطاء استمر ٢٠ عاما قدم فيها ربيع الكثير للنادي والمنتخب وكرة اليد الكويتية، وحقق ربيع العديد من الألقاب منها الدوري العام والكأس على المستوى المحلي، كما نجح في حصد البطولات على المستوى الدولي اذ نجح في رفع كأس آسيا وتأهل إلى كأس العالم اكثر من ٤ مرات.

وجاء إعلان ربيع اعتزاله عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي «انستغرام».

يستحق التكريم

ونظرا للعطاء المتواصل والكبير يجدر بنادي الفحيحيل والمسؤولين عن الرياضة الكويتية إقامة حفل تكريم واعتزال يتناسب مع ما قدمه ربيع لليد الكويتية فقد صال وجال في الملاعب ولم يتوان لحظة واحدة في تلبية نداء الواجب، لذا فقد آن الأوان لرد الجميل وترسيخ مفاهيم التشجيع الرياضي.