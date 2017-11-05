أكد رئيس الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة الفريق اول م. الشيخ احمد النواف انضمام دول لاتحاد الشرطة الدولي حتى وصل العدد لـ 60 دولة، وهناك دول طلبت الانضمام للاتحاد وهذا دليل على قوة الاتحاد الدولي الشرطي مع قلة موارده المالية.

واضاف النواف خلال حضوره اجتماع المكتب التنفيذي بأنه تم بحث ومناقشة تحضيرات الاجتماع للجمعية العمومية التي ستعقد في مارس القادم بالكويت والتي ستجرى خلالها انتخابات المكتب التنفيذي وبعض اعضائه.

واشاد بالتجهيزات الكبيرة والرائعة لاقامة دورة الالعاب الدولية الثانية الشرطية.

وأثنى على الدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورعايته للدورة والذي يدل على اهتمام سموه بالرياضة الشرطية.

وأوضح النواف ان دورة الالعاب الدولية الثانية شاركت بها 44 دولة تضم 997 متسابقا يشاركون في 4 العاب رياضية شرطية وهي: «الرماية التكتيكية» «الابسك»، و«السباحة» و«الجودو» و«الجيوجيتسو».