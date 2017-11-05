اختار القسم الرياضي فريق «الأنباء» للجولة السابعة من دوري «VIVA» الممتاز ويضم:الحارس: سلمان عبدالغفور (العربي).

الدفاع: فهد صباح (الكويت)، جمعة العنزي (العربي)، مساعد ندا (القادسية).

الوسط: محمد كمارا (الكويت)، أحمد الظفيري (القادسية)، محمود المرضي (العربي)، فايز الظفيري (الجهراء)، عدي الصيفي (السالمية).

الهجوم: فراس الخطيب (السالمية)، جمعة سعيد (الكويت).

صح لسانك

تصرفات بعض اللاعبين التي تشجع الحكم على الإنذارات دون سبب مثل التأخر في الخروج من الملعب تحتاج الى توعية.

«احرصوا»

غلط في غلط

بعض الأندية تستحق الإشادة على حسن اختيارها للاعبين المحترفين بعدما شاهدنا منهم إضافات فنية لفرقهم.

«معروفين»

حمادة نجم الأسبوع

استحق مدرب السالمية عبدالعزيز حمادة أن يكون نجم الاسبوع بعد أن قاد فريقه للفوز على الجهراء خصوصا من خلال التبديلات التي اجراها في الشوط الثاني بإدخال فهد الرشيدي ونايف زويد، كما ان حال الفريق تغير عن الشوط الأول وسيطر على زمام الامور وكان موفقا في قراءة منافسه الأمر الذي يدل على أنه وضع أكثر من خطة بديلة سواء بالخسارة او التعادل.