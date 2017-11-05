عبدالعزيز جاسم

قال المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم في القادسية زياد الشطي، إن الأصفر ظهر أمام التضامن بمستوى جيد أفضل من المباريات السابقة بالإضافة إلى الروح والإصرار اللذين كانا حاضرين منذ انطلاق المباراة وظهر ذلك بصورة كبيرة عند تأخرنا بهدف، مشيرا إلى أن نتيجة المباراة والمستوى الذي قدمه الفريق يثبتان أن لاعبي القادسية قادرون على العودة بصورة سريعة.

وأشار الشطي إلى أن المدافع ضاري سعيد سيعود اليوم من قطر بعد إعادة تأهيله في «اسباير» ويحتاج ١٠ أيام قبل أن يشارك في المباريات، كما أن محمد الفهد استنفد عقوبته وبالتالي فإنهما باتا جاهزين للمشاركة في مواجهة العربي الثلاثاء المقبل في كأس الاتحاد والتي ستكون بمنزلة استعداد جيد قبل انطلاق كأس سمو ولي العهد 17 الجاري، مشيرا إلى أن هناك ٣ غيابات بالفريق للإصابة وهم: عبدالعزيز المشعان وفيصل سعيد وأحمد الرياحي.

وبين الشطي أن الفريق سيقيم معسكرا خارجيا لمدة أسبوع والأقرب أن يكون في أبوظبي وذلك للتحضير بصورة أكبر لباقي المنافسات.

وتمنى أن يؤازر جمهور الأصفر الوفي اللاعبين في قادم المباريات كما عودونا دائما لأن المشوار طويل وجميع البطولات مازالت في متناول اليد من بينها الدوري لذا علينا مضاعفة الجهد لتحقيق الألقاب التي دائما تبقى هدف «بني قادس» في كل موسم.