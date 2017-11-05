مبارك الخالدي

قلل مساعد مدرب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الجهراء نواف جابر من الآثار السلبية لخسارة فريقه امام السالمية 1-2 في ختام الجولة السابعة لدوري «VIVA» الممتاز.

وقال جابر لـ «الأنباء»: هذه هي كرة القدم، فوز وخسارة، وهي من الامور التي نسعى لغرسها في عقلية لاعبينا كثقافة رئيسية في عالم كرة القدم، لكننا على يقين بأن فريقنا لن يحبط بسبب النتيجة، اذ لازلنا في مركز متقدم.

واضاف: قدمنا عرضا جيدا امام خصم قوي وعنيد بحجم السالمية المتميز بمحترفيه ولكن للأسف افتقد بعض لاعبينا التركيز سواء في الفرص المتاحة لمضاعفة هدفنا الاول وقبل ان يحقق السالمية التعادل او في اللحظات الأخيرة للمباراة والتي جاء منها هدف الفوز للسماوي.

وتابع: اقول للاعبي الجهراء ما قصرتوا والقادم افضل وعلينا ان نستعد لخوض بطولة مهمة وغالية على الجميع وهي بطولة كأس ولي العهد وثقتنا كانت ولاتزال كبيرة في لاعبينا.