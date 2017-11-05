مبارك الخالدي

عبر رئيس نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف عن فرحته بالفوز الثمين على الجهراء 2-1 في ختام الجولة السابعة لدوري «VIVA» الممتاز. وقال اليوسف إن المباراة كانت مثيرة حتى اللحظات الأخيرة التي نجحنا فيها في قلب خسارتنا بهدف إلى فوز ثمين، وهذا هو سر فرحتي. وأضاف: لا يختلف اثنان على أن منافسات الدوري هذا الموسم مختلفة والآثارة حاضرة في كل المباريات لكن يجب أن أقول إن الجهراء فريق كبير وقدم عرضا رائعا حتى بغياب فيصل زايد، إذ لم يتأثر الفريق في غيابه وهذا دليل صحة كلامي بأن الجهراء فريق كبير ويقدم مستويات ثابتة. وقال: أحيي الجهاز الفني بقيادة عبدالعزيز حمادة، إذ إن الفوز على الجهراء يوازي الفوز على القادسية والكويت، مشيرا الى أن حمادة «ماشي صح».

وعن المرحلة المقبلة، قال اليوسف: نحن في المركز الثالث وخسارة مباراة لا تؤثر على عطاء الجهاز الفني إذ إن الدوري لايزال طويلا وسوف نطوي هذه الصفحة مؤقتا للتركيز والعمل على بطولة كأس ولي العهد وهي هدفنا المقبل. وختم اليوسف تصريحه بتهنئة جماهير الفريق واللاعبين.