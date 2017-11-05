أحمد السلامي - مبارك الخالدي - يحيى حميدان

واصل الفحيحيل صدارته رغم تعادله مع مستضيفه خيطان، فيما تفوق برقان على الشباب بهدف نظيف دفعه للصعود الى المركز الثاني، بينما اكتسح اليرموك نظيره الساحل بثلاثة اهداف نظيفة في ختام الجولة السابعة والقسم الاول لدوري VIVA للدرجة الاولى.

وفي التفاصيل، عاد الفحيحيل الى قواعده بنقطة من تعادل مع مستضيفه خيطان 2-2، وسجل هدفي الفحيحيل سالم الهاجري (39 ركلة جزاء و65) بينما سجل هدف خيطان حمد الحساوي (10) وتياغو ديليما (76)، ليصبح مجموع نقاط الفحيحيل 13 نقطة محافظا على صدارة البطولة، بينما ارتفع رصيد خيطان الى 4 نقاط. وشهد اللقاء حالة طرد للاعب البديل عباس القلاف في الدقيقة 68.

وجاءت المباراة بشوطيها متكافئة من الناحية الفنية رغم الشد العصبي الذي طغى على اجواء الشوط الثاني، وافتتح التسجيل حمد الحساوي في الدقيقة 10، وعادل النتيجة سالم الهاجري من ركلة جزاء في الدقيقة 39 وتمكن الهاجري ايضا من احراز هدف التقدم في الدقيقة 65. الا ان محترف خيطان تياغو ديليما سجل هدف التعادل في الدقيقة 76. وهي النتيجة التي انتهت عليها المباراة.

فوز برقان

وعلى ستاد علي صباح السالم واصل برقان انتفاضته وتمكن من الفوز على الشباب 1-0، سجل هدف برقان محترفه سوما نابي. وشهدت المباراة حالتي طرد لكل من أحمد السهو من برقان، وروبيرتو ليما من الشباب، وبذلك ارتفع رصيد برقان إلى 11 نقطة، وبقي رصيد الخاسر عند 9 نقاط.

اليرموك يكتسح

وعلى ستاد التضامن، حقق اليرموك فوزا كاسحا على حساب الساحل بثلاثية نظيفة جاءت جميعها عن طريق يوسف نجف (23 و64 و88).

ورفع «اليرامكة» رصيدهم الى 9 نقاط، فيما بقي الساحل على رصيده السابق بـ 5 نقاط.