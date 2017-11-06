شهد القسم الأول من الدوري 14 حالة طرد، جاء النصيب الأكبر منها للاعبي السالمية بواقع 4 حالات طرد، وجاء بعده 3 فرق بطردين وهي القادسية والجهراء وكاظمة، وتحصلت على بطاقة حمراء وحيدة فرق العربي والكويت والنصر والتضامن، ما يعني أن جميع الفرق الـ 8 تحصلت على بطاقات حمراء. وجاء توزيع حالات الطرد حسب الآتي:
الجولة الأولى: (عدد الحالات 2)
- لاعب الجهراء عبدالله سلامة أمام النصر.
- لاعب العربي بوبي كليمنت أمام القادسية.
الجولة الثانية: (عدد الحالات 2)
- حارس مرمى السالمية خالد الرشيدي أمام التضامن.
- لاعب السالمية فواز العتيبي أمام التضامن.
الجولة الثالثة: (عدد الحالات 4)
- لاعب السالمية أحمد عبدالغفور أمام القادسية.
- لاعب السالمية محمد السويدان أمام القادسية.
- لاعب القادسية بدر المطوع أمام السالمية.
- لاعب القادسية محمد الفهد أمام السالمية.
الجولة الرابعة: (عدد الحالات 4)
- لاعب التضامن البرازيلي ياغو سيلفا أمام الجهراء.
- لاعب الجهراء عمر علي أمام التضامن.
- لاعب الكويت جمعة سعيد أمام العربي.
- لاعب كاظمة أليكس ليما أمام السالمية.
الجولة الخامسة: لا توجد أي حالة طرد
الجولة السادسة لا توجد أي حالة طرد
الجولة السابعة (عدد الحالات 2)
- طرد مدافع كاظمة سلطان صلبوخ أمام الكويت.
- طرد لاعب النصر سليمان بورمية أمام العربي.