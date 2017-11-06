شهد القسم الأول من الدوري 14 حالة طرد، جاء النصيب الأكبر منها للاعبي السالمية بواقع 4 حالات طرد، وجاء بعده 3 فرق بطردين وهي القادسية والجهراء وكاظمة، وتحصلت على بطاقة حمراء وحيدة فرق العربي والكويت والنصر والتضامن، ما يعني أن جميع الفرق الـ 8 تحصلت على بطاقات حمراء. وجاء توزيع حالات الطرد حسب الآتي:

الجولة الأولى: (عدد الحالات 2)

- لاعب الجهراء عبدالله سلامة أمام النصر.

- لاعب العربي بوبي كليمنت أمام القادسية.

الجولة الثانية: (عدد الحالات 2)

- حارس مرمى السالمية خالد الرشيدي أمام التضامن.

- لاعب السالمية فواز العتيبي أمام التضامن.

الجولة الثالثة: (عدد الحالات 4)

- لاعب السالمية أحمد عبدالغفور أمام القادسية.

- لاعب السالمية محمد السويدان أمام القادسية.

- لاعب القادسية بدر المطوع أمام السالمية.

- لاعب القادسية محمد الفهد أمام السالمية.

الجولة الرابعة: (عدد الحالات 4)

- لاعب التضامن البرازيلي ياغو سيلفا أمام الجهراء.

- لاعب الجهراء عمر علي أمام التضامن.

- لاعب الكويت جمعة سعيد أمام العربي.

- لاعب كاظمة أليكس ليما أمام السالمية.

الجولة الخامسة: لا توجد أي حالة طرد

الجولة السادسة لا توجد أي حالة طرد

الجولة السابعة (عدد الحالات 2)

- طرد مدافع كاظمة سلطان صلبوخ أمام الكويت.

- طرد لاعب النصر سليمان بورمية أمام العربي.