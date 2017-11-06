عبدالعزيز جاسم

التشجيع و«الشيلات» تعود عليها الجمهور في وقت سابق بشكل عام من العربي والقادسية وكذلك الكويت، إلا أن القسم الأول شهد تشجيعا مميزا من جماهير الجهراء والتي كانت تؤازر الفريق في كل المباريات خصوصا التي استضافها النادي، وكانت بالفعل الجماهير الأكثر تأثيرا في رفع الروح المعنوية للاعبين، ونافس حضور جمهور «أبناء القصر الأحمر» الحضور الجماهيري لأندية العربي والقادسية.

وهنا نؤكد على الحضور وليس على مستوى الجماهيرية لذلك النتائج والمستوى المميز هما ما يجعل الجمهور يأتي ويشجع ويتفاعل، وهو أمر نتمنى أن يحدث لباقي الأندية خصوصا من أبناء المنطقة كما يحدث في معظم بلدان العالم.