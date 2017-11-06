مبارك الخالدي

قال المدرب الوطني ثامر عناد إن الكويت يغرد خارج السرب رغم أنه ليس في مستواه الحقيقي إلا أنه تمكن بجدارة من أن يستحوذ على الصدارة، وأضاف للأسف أن القادسية والعربي خارج الفورمة ربما لأسباب كثيرة عانى منها القطبان الكبيران لكنني على ثقة بأن القسم الثاني سيشهد عوده الأخضر والأصفر إلى أجواء البطولة.

وتابع: لفت نظري فريق السالمية القوي وهو بالنسبة لي أفضل الفرق من الناحية الفنية وأتوقع أن يظل منافسا على اللقب حتى النهاية، قائلا: «يعجبني النصر الذي أظهر مستوى مميزا خلال مباريات القسم الأول وتعرض للظلم في بعض المباريات لكن الفريق يمتلك شخصية مميزة».

وأضاف: شهدنا دخول الجهراء على خط المنافسة بسبب عودة الروح إلى اللاعبين والرغبة في المنافسة وختم بالقول يبقى التضامن هو الحلقة الأضعف ولدي ثقة كبيرة بعودته.